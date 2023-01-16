ما سبب وفاة شايع النفيسة في السعودية، شاع خبر وفاة قائد منتخب السعودية في أوساط مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا كالنار في الهشيم، حيث شكّل خبر وفاة شايع النفيسة في السعودية صدمة لكل من عرفه من جيل الثمانينات والتسعينات لما له إثر عظيم في تتويج السعودية بالعديد من الألقاب في الألعاب الأولمبية، حيث وافته المنية يوم أمس الاحد الموافق 15 يناير 2023، بعد صراعه مع مرض عضال ألم به منذ فترة طويلة.

من هو شايع النفيسة ويكيبيديا

ما سبب وفاة شايع النفيسة في السعودية، بسبب انتشار خبر وفاة #شايع_النفيسه_في_ذمه_الله



اللي يعاني من عين ولايدري من عائنه ولمن كان به الم لايعرف سببه اسممع .. pic.twitter.com/1d47waopqd — عبدالعزيز  (@azooz55s) January 15, 2023 " target="_blank">شايع النفيسة في السعودية على مستوى الوطن العربي، ونشر عشرات آلاف التغريدات التي نعته والتي احتفت بمسيرته الكروية الكبيرة مع منتخب السعودية في فترة الثمانينات والتسعينات، يتساءل رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب وفاة شايع النفيسة، حتى بات حديث الشارع العربي والسعودي، لذا ينشر لكم فريق العمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، من هو شايع النفيسة ويكيبيديا.

#شايع_النفيسه_في_ذمه_الله



اللي يعاني من عين ولايدري من عائنه ولمن كان به الم لايعرف سببه اسممع .. pic.twitter.com/1d47waopqd — عبدالعزيز  (@azooz55s) January 15, 2023

شايع النفيسة ويكيبيديا

ما سبب وفاة #شايع_النفيسه_في_ذمه_الله



اللي يعاني من عين ولايدري من عائنه ولمن كان به الم لايعرف سببه اسممع .. pic.twitter.com/1d47waopqd — عبدالعزيز  (@azooz55s) January 15, 2023 " target="_blank">شايع النفيسة في السعودية، بعد أن نشرنا للمتابعين سبب وفاة شايع نفيسة، قررنا أن نتوجه للموقع الشهير ويكيبيديا من أجل نشر معلومات عامة عن، شايع النفيسة، حيث إنه من مواليد 20 مارس/ آذار 1962، وتوفي في تاريخ 15 يناير 2023، حيث إن شايع النفيسة لعب كمهاجم في لعبة كرة القدم الشهير، ثم بعد ذلك انضم إلى نادي الكوكب السعودي وهو عام 1977 حيث إنه شايع النفيسة مثّل الفريق الأول بعد عام فقط من انضمامه لنادي الكوكب، وبعد مهاراته في مركز الهجوم قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم استدعائه للعب بين صفوفه ثم قضى مع المنتخب 8 سنوات متتالية، مع ماجد عبد الله في خط الهجوم، حيث إنه سجل الهدف الأول ضد منتخب كوريا في تصفيات لوس أنجلوس 84 الذي انتهى لصالح السعودية بـ 5 أهداف مقابل 4، كما إن شايع النفيسة يعتبر هو صاحب الهدف الأسطوري أمام المنتخب الصيني وكان في أول 10 دقائق في نهائي كأس آسيا 1984 الذي فاز به المنتخب السعودي 2-0، ويمتلك في سجله أكثر من 20 هدف دولي.

رحل صاحب أول هدف

في مباراة نهائية للأخضر السعودي ...

الأسطوري شايع النفيسه 💔

الله يرحمه ويغفر له ...



#شايع_النفيسه_في_ذمه_الله pic.twitter.com/5E9b1NcSrx — د. سعود آل سليم (@SaudSleem) January 15, 2023

سبب وفاة شايع النفيسة لاعب منتخب السعودية

ما سبب وفاة #شايع_النفيسه_في_ذمه_الله



اللي يعاني من عين ولايدري من عائنه ولمن كان به الم لايعرف سببه اسممع .. pic.twitter.com/1d47waopqd — عبدالعزيز  (@azooz55s) January 15, 2023 " target="_blank"> شايع النفيسة في السعودية، بعد أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية السعودية وفي الوطن العربي، قرر فريق العمل البحث في الصفحات الإخبارية والمواقع المختصة عن، سبب وفاة شايع النفيسة لاعب منتخب السعودية، حيث تبين أنه كان يعاني من مرض عضال لمدة طويلة، إلى أن توفاه الله يوم أمس الأحد الموافق 15 يناير 2023.

موعد دفن شايع النفيسة

ما سبب وفاة شايع النفيسة في السعودية، انتهت فقرات سبب وفاة شايع النفيسة، والآن بدأ الحديث عن موعد دفن شايع النفيسة، لما تمثل هذه الشخصية الرياضية الكروية من قيمة كبيرة بين السعوديين، لما قدمه للمملكة سابقاً في كرة القدم، إذ إن موعد دفن اللاعب شايع النفيسة سيكون اليوم الاثنين الموافق 16 يناير 2023، بعد الصلاة على جثمانه في مسجد الملك عبدالعزيز بالخرج بينما تقرر دفن جثمانه بعد تشييعه في مقبرة الثليماء، حيث سنرفق لكم، فيديو وفاة شايع النفيسة، عند تشييعه.