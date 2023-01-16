ما سبب وفاة شايع النفيسة في السعودية، شاع خبر وفاة قائد منتخب السعودية في أوساط مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا كالنار في الهشيم، حيث شكّل خبر وفاة شايع النفيسة في السعودية صدمة لكل من عرفه من جيل الثمانينات والتسعينات لما له إثر عظيم في تتويج السعودية بالعديد من الألقاب في الألعاب الأولمبية، حيث وافته المنية يوم أمس الاحد الموافق 15 يناير 2023، بعد صراعه مع مرض عضال ألم به منذ فترة طويلة.
من هو شايع النفيسة ويكيبيديا
ما سبب وفاة شايع النفيسة في السعودية، بسبب انتشار خبر وفاة #شايع_النفيسه_في_ذمه_الله
اللي يعاني من عين ولايدري من عائنه ولمن كان به الم لايعرف سببه اسممع .. pic.twitter.com/1d47waopqd
#شايع_النفيسه_في_ذمه_الله
#شايع_النفيسه_في_ذمه_الله— عبدالعزيز (@azooz55s) January 15, 2023
اللي يعاني من عين ولايدري من عائنه ولمن كان به الم لايعرف سببه اسممع .. pic.twitter.com/1d47waopqd
شايع النفيسة ويكيبيديا
ما سبب وفاة #شايع_النفيسه_في_ذمه_الله
اللي يعاني من عين ولايدري من عائنه ولمن كان به الم لايعرف سببه اسممع .. pic.twitter.com/1d47waopqd
#شايع_النفيسه_في_ذمه_الله
رحل صاحب أول هدف— د. سعود آل سليم (@SaudSleem) January 15, 2023
في مباراة نهائية للأخضر السعودي ...
الأسطوري شايع النفيسه 💔
الله يرحمه ويغفر له ...
#شايع_النفيسه_في_ذمه_الله pic.twitter.com/5E9b1NcSrx
سبب وفاة شايع النفيسة لاعب منتخب السعودية
ما سبب وفاة #شايع_النفيسه_في_ذمه_الله
اللي يعاني من عين ولايدري من عائنه ولمن كان به الم لايعرف سببه اسممع .. pic.twitter.com/1d47waopqd
#شايع_النفيسه_في_ذمه_الله
نعزي انفسنا ونعزيك في وفاة #شايع_النفيسة pic.twitter.com/kMBJl5L020— المعجزة ماجد (@m9_Magdy) January 15, 2023
موعد دفن شايع النفيسة
ما سبب وفاة شايع النفيسة في السعودية، انتهت فقرات سبب وفاة شايع النفيسة، والآن بدأ الحديث عن موعد دفن شايع النفيسة، لما تمثل هذه الشخصية الرياضية الكروية من قيمة كبيرة بين السعوديين، لما قدمه للمملكة سابقاً في كرة القدم، إذ إن موعد دفن اللاعب شايع النفيسة سيكون اليوم الاثنين الموافق 16 يناير 2023، بعد الصلاة على جثمانه في مسجد الملك عبدالعزيز بالخرج بينما تقرر دفن جثمانه بعد تشييعه في مقبرة الثليماء، حيث سنرفق لكم، فيديو وفاة شايع النفيسة، عند تشييعه.