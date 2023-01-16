ما هي الرسالة "التحذيرية" التي بعثت بها "حماس" للوسطاء..؟

كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية، اليوم الاثنين 16/1/2023، فحوى رسالة نقلتها حركة "حماس"، إلى الوسطاء تضمنت تحذيرات من أن ذهاب حكومة الاحتلال إلى تجاوُز الخطوط الحمر، وارتكاب جرائم جديدة بحق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، سيؤدّي إلى تفجّر الأوضاع، وإلى تدهور في المنطقة بأسرها.

وشددت حركة حماس خلال رسالتها أن المطلوب من مختلف الدول والمجتمع الدولي الضغط على حكومة الاحتلال المتطرّفة ووقْف خطواتها الخطيرة تجاه القضية الفلسطينية.

تأتي هذه الرسائل مع تسلّم اليمين المتطرّف السلطة في دولة الاحتلال، وحالة التوتر الشديدة، التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.

وبحسب مصدر فلسطيني، تحدّث إلى «الأخبار»، فقد عقدت الفصائل، خلال الفترة الأخيرة، سلسلة لقاءات للتباحث في التحدّيات التي يفرضها وجود قيادة فاشية عنصرية في دولة الاحتلال، وطريقة التعامل معها، وسط تقديرات بأن الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستدفع بالأوضاع إلى التفجّر، ما يعني أن المواجهة ستكون شبه حتمية في مختلف الجبهات، بما فيها قطاع غزة.

وكثّفت المقاومة بناءً على هذه التقديرات، من تحضيراتها لاندلاع جولة قتال أو أكثر خلال العام الحالي، متّفقةً على ضرورة منْع قيادة العدو من تجاوز الوضع القائم في القدس المحتلّة والمسجد الأقصى، أو من الإقدام على إجراءات دراماتيكية في ما يتّصل بملفّات الأسرى وضمّ الضفة الغربية وأحوال الفلسطينيين في الأراضي المحتلّة عموماً.

والمقاومة وفقاً للمصدر تدرك أنه لا يمكن إمرار خطوات العدو التصعيدية من دون ردّ، لأن ذلك سيشجّعه على التمادي في محاولة فرْض وقائع جديدة ضدّ القضية الفلسطينية والمقدّسات الإسلامية والمسيحية.

ووسّعت الفصائل الفلسطينية، خلال الفترة القصيرة الماضية، من تدريباتها استعداداً للمعركة القادمة، وهي أجرت، نهاية الشهر الماضي، مناورة عسكرية مفاجئة بالذخيرة الحيّة شمال قطاع غزة بمشاركة مختلف أذرعها.

وعن تهديدات رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال المنتهية ولايته، أفيف كوخافي، رأى المصدر أن «هذه التهديدات نابعة من خوف العدو من نشوب مواجهة عسكرية جديدة، وإدراكه أن المقاومة تتقدّم وتتطوّر في قوّتها وقدراتها العسكرية، وباتت تمتلك وسائل تتجاوز من خلالها العقبات التي يضعها أمامها».

وعدَ المصدر، حديث كوخافي بخصوص أنفاق المقاومة «اعترافاً بعجز جيش الاحتلال أمام هذا السلاح المهمّ في يد المقاومة، وخشيته من استمرار تطويره».