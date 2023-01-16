مغلف مشبوه يصل لمكتب نتنياهو يحوي مواد خطيرة

كشفت مصادر عبرية اليوم الاثنين 16/1/2023، بأن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، استدعى طواقم الإنقاذ والإطفاء، في أعقاب الاشتباه بتلقي "مغلف مشبوه"، وسط مخاوف من إمكانية احتوائه على "مواد خطيرة".

وأعلن مكتب نتنياهو أنه "في إطار الاستقبال الروتيني للبريد، تم تسلم مظروف مشبوه"، وأضاف "يتم التحقيق في القضية من قبل مسؤولي الأمن في المكتب".

وذكر موقع "واينت" الإلكتروني، أنه تم العثور على آثار زيوت على المغلف ما أثار الشكوك حول احتوائه على "مادة خطرة".

وذكرت القناة 12 العبرية بأن مسؤولين أمنيين في مكتب نتنياهو يقومون الآن بفحص "ظرف مشبوه" عليه بقع زيت وصل للمكتب.

وحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي: "بعد إجراء فحص للمغلف الذي وصل إلى مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أظهر عدم وجود أي نتائج استثنائية في المغلف، وتم تسليمه للشرطة الإسرائيلية لإجراء المزيد من الفحص."