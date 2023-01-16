"ماعوز" المبعوث السري للحكومة الإسرائيلية لتعزيز علاقات التطبيع مع الدول العربية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:09 ص
16 يناير 2023
بنيامين نتنياهو
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