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تفاصيل الخبر
"ماعوز" المبعوث السري للحكومة الإسرائيلية لتعزيز علاقات التطبيع مع الدول العربية
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:09 ص
16 يناير 2023
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