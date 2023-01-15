طقس فلسطين: استقرار حالة الجو و لا تغير يذكر على درجات الحرارة

توقع موقع طقس فلسطين ان يبقى الجو كما هو غداً الاثنين و ألا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ويبقى الجو غائماً جزئياً مع فرصة لزخات من المطر في بعض المناطق الشمالية فقط . مع بقاء الجو بارداً نسبياً في مختلف المناطق الجبلية. وليلا جو بارد جدا.

و يبقى الجو غائمة قليلاً يوم الثلاثاء، و يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويسود جو مشمس الى غائم جزئي في ساعات النهار ويسود خلال وقت الظهيرة جو دافئ نسبي . ومع المساء تعود الأجواء لتصبح باردة جداً. وكذلك الحال مع ساعات الفجر والصباح الباكر.

أما يوم الأربعاء فتكون الأجواء غائمة قليلاً، و لن يطرأ اليوم تغير يذكر على درجات الحرارة . ويبقى الجو بارداً بشكل كبير في ساعات الصباح. وخلال النهار يسود جو مشمس الى غائم جزئي ومائل للاعتدال في ساعات الظهيرة. ومع المساء يعود الجو بارداً. الرياح تكون شرقية الى جنوبية شرقية.

و لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة يوم الخميس، ويبقى الجو المستقر والمشمس بالعموم هو المسيطر على البلاد مع جو بارد الى شديد البرودة في ساعات الصباح والمساء والليل. بينما تسود أجواء مائلة للدفء في ساعات النهار والظهيرة بشكل خاص. الرياح الشرقية هي المسيطرة وتنشط في بعض الفترات. والله تعالى أعلى وأعلم.