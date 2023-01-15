نتنياهو يحذر من حرب أهلية في "اسرائيل"

حذر رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي"، من حرب أهلية في "إسرائيل" بنيامين نتنياهو، بعد دعوات المعارضة لتصعيد الاحتجاجات والإضرابات.

وقال نتنياهو خلال جلسة حكومته الأسبوعية اليوم الاحد إنه قطع وعودا قبل الانتخابات من أجل إجراء إصلاحات في جهاز القضاء، معتبرا أن الخطة التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها كانت واضحة للجميع قبل تشكيل الحكومة وأصر على المضي قدما فيها.

و دعا نتنياهو المعارضة لعدم الإنجرار وراء الشعارات الملتهبة لتدمير الدولة والحرب الأهلية.

و نقلت صحيفة "تايمز اوف إسرائيل" عن نتنياهو قوله إنه عندما قاد المعارضة لم يتم توجيه مثل هذه التصريحات ضد الحكومة.

و كانت مظاهرات حاشدة مناهضة للحكومة انطلقت في شوارع "تل أبيب"، رفضاً للإصلاحات القضائية التي أعلن عنها وزير العدل الجديد.