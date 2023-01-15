تردد قناة ام بي سي مصر 2 -2023 على النايل سات

تردد قناة ام بي سي مصر MBC Masr 2 الجديد 2023 على النايل سات ، ومع اقتراب شهر رمضان المبارك يحرص كل المتابعين لهذه القناة الرائدة في الوطن العربي لا سيما في جمهورية مصر العربية في ضبط تردد قناة ام بي سي مصر 2 ويقدم لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري التفاصيل الكاملة التي توصلكم بشكل مباشر إلى هذا التردد ، وما يميزها أنها تقوم في تحديث برامجها أولا بأول ونشير إلى أنها انطلقت في 9 نوفمبر 2012. وهي قناة متخصصة في عرض البرامج المصرية والفن والدراما والأفلام المصرية وعن باقي التفاصيل فهي على النحو التالي:

تردد قناة MBC Masr 2 الجديد 2023 على النايل سات

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرات تردد قناة ام بي سي مصر 2 وكل ما عليكم الان هو المواصلة في متابعة السطور التي جاءت في تفاصيلها التالي.

نوع القناة: منوعات مالك القناة إم بي سي جروب (MBC Group) تردد النايل سات : 12015 V تردد نايل سات قياسي الدقة : 12322 H المقر الرسمي مصر

تردد قناة MBC مصر 2 على النايل سات الجديد

التردد 12322 الاستقطاب أفقي القمر الصناعي نايل سات معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ: 6/5 الجودة HD

خطوات ضبط تردد ام بي سي مصر 2 على الرسيفر

وضمن التفاصيل التي نشرحها لكم وضعنا لكم ابرز خطوات ضبط تردد قناة MBC Masr 2 الجديد 2023 على النايل سات على الرسيفر وهي على النحو التالي : أولا: وفي الخطوة الأولى يترتب عليكم من الان الضغط على زر موافق في جهاز التحكم عن بعد للدخول إلى القائمة الرئيسية.

ثانيا: وفي الخطوة الثانية من عملية الضبط ، يترتب عليكم اضغط على أيقونة خيارات ، وبعدها قم بالضغط على خيار التثبيت اليدوي.

ثالثا: وفي الخطوة الثالثة يترتب عليكم إضافة تردد قناتنا الموضح أعلاه، وبعدها قم باضافة باقي البيانات مثل عامل الترميز والاستقطاب وما إلى ذلك.

رابعا: وفي الخطوة الأخيرة عليك الضغط على زر OK من الريموت كنترول، وبعدها قم بانتظار بضع ثوانٍ حتى يتم تحميل قناة Lana على التلفزيون.

برنامج قناة MBC Masr 2 الجديد 2023

وفي هذه السطور الأخيرة من عملية ضبط تردد قناة MBC Masr 2 الجديد 2023 وضعنا لكم أسماء البرامج التي تقدمها هذه القناة وهي على النحو التالي :

أولا: في البرنامج الاول ، الشقلباظ تقدمه الفنانة شيماء سيف.

ثانيا: في البرنامج الثاني، شيكا بيكا يقدمه المذيعان شاكر وباكينام.

ثالثا: في البرنامج الثالث، مع المستكاوي يقدمه الكابتن القدير حسن المستكاوي.

رابعا: في البرنامج الرابع، صباحك مصري يقدمه الإعلامي هشام عاصي.

خامسا: في البرامج الخامس، من القلب للقلب تقدمه الإعلامية إيمان رياض.

سادسا: في البرامج السادس، علموا أولادكم القرآن يقدمه الشيخ أحمد نعينع والشيخ وائل الجعبري.

سابعا: في البرامج السابع، أشرف يقدمه أيمن يقدمه أيمن وتار.

اقرا ايضا: ما هو تردد قناة SSC الرياضية السعودية الجديد 2023 على النايل سات