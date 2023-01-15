تردد قناة ام بي سي مصر 2 -2023 على النايل سات

تردد قناة ام بي سي مصر MBC Masr 2 الجديد 2023 على النايل سات ، ومع اقتراب شهر رمضان المبارك يحرص كل المتابعين لهذه القناة الرائدة في الوطن العربي لا سيما في جمهورية مصر العربية في ضبط تردد قناة ام بي سي مصر 2 ويقدم لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري التفاصيل الكاملة التي توصلكم بشكل مباشر إلى هذا التردد ، وما يميزها أنها تقوم في تحديث برامجها أولا بأول ونشير إلى أنها انطلقت في 9 نوفمبر 2012. وهي قناة متخصصة في عرض البرامج المصرية والفن والدراما والأفلام المصرية وعن باقي التفاصيل فهي على النحو التالي:
تردد قناة MBC Masr 2 الجديد 2023 على النايل سات
ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرات تردد قناة ام بي سي مصر 2 وكل ما عليكم الان هو المواصلة في متابعة السطور التي جاءت في تفاصيلها التالي.
|
نوع القناة:
|
منوعات
|
مالك القناة
|
إم بي سي جروب (MBC Group)
|
تردد النايل سات
|
: 12015 V
|
تردد نايل سات قياسي الدقة
|
: 12322 H
|
المقر الرسمي
|
مصر
تردد قناة MBC مصر 2 على النايل سات الجديد
|
التردد
|
12322
|
الاستقطاب
|
أفقي
|
القمر الصناعي
|
نايل سات
|
معدل الترميز
|
27500
|
معامل تصحيح الخطأ:
|
6/5
|
الجودة
|
HD
خطوات ضبط تردد ام بي سي مصر 2 على الرسيفر
وضمن التفاصيل التي نشرحها لكم وضعنا لكم ابرز خطوات ضبط تردد قناة MBC Masr 2 الجديد 2023 على النايل سات على الرسيفر وهي على النحو التالي : أولا: وفي الخطوة الأولى يترتب عليكم من الان الضغط على زر موافق في جهاز التحكم عن بعد للدخول إلى القائمة الرئيسية.
ثانيا: وفي الخطوة الثانية من عملية الضبط ، يترتب عليكم اضغط على أيقونة خيارات ، وبعدها قم بالضغط على خيار التثبيت اليدوي.
ثالثا: وفي الخطوة الثالثة يترتب عليكم إضافة تردد قناتنا الموضح أعلاه، وبعدها قم باضافة باقي البيانات مثل عامل الترميز والاستقطاب وما إلى ذلك.
رابعا: وفي الخطوة الأخيرة عليك الضغط على زر OK من الريموت كنترول، وبعدها قم بانتظار بضع ثوانٍ حتى يتم تحميل قناة Lana على التلفزيون.
برنامج قناة MBC Masr 2 الجديد 2023
وفي هذه السطور الأخيرة من عملية ضبط تردد قناة MBC Masr 2 الجديد 2023 وضعنا لكم أسماء البرامج التي تقدمها هذه القناة وهي على النحو التالي :
أولا: في البرنامج الاول ، الشقلباظ تقدمه الفنانة شيماء سيف.
ثانيا: في البرنامج الثاني، شيكا بيكا يقدمه المذيعان شاكر وباكينام.
ثالثا: في البرنامج الثالث، مع المستكاوي يقدمه الكابتن القدير حسن المستكاوي.
رابعا: في البرنامج الرابع، صباحك مصري يقدمه الإعلامي هشام عاصي.
خامسا: في البرامج الخامس، من القلب للقلب تقدمه الإعلامية إيمان رياض.
سادسا: في البرامج السادس، علموا أولادكم القرآن يقدمه الشيخ أحمد نعينع والشيخ وائل الجعبري.
سابعا: في البرامج السابع، أشرف يقدمه أيمن يقدمه أيمن وتار.
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