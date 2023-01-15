خبير عسكري: التهديدات "الإسرائيلية" لـحزب الله والمنطقة حرب نفسية

أكد خبير عسكري بأن تهديدات الاحتلال بإعادة لبنان 50 عاما للوراء إن هاجمت "حزب الله"، تأتي في إطار الحرب النفسية ضد الدول المحيطة بـ "إسرائيل".

و أوضح الخبير العسكري المصري اللواء محمد الشهاوي إن تهديد رئيس أركان جيش الاحتلال، فضلا عن تهديدات تل أبيب الدائمة بتدمير المنشآت النووية الإيرانية أو توجيه ضربة انتقامية لها، هو منذ فترات طويلة جدا ولم يحدث أي شيء ولكنه يدخل في إطار الحرب النفسية.

وأضاف أنه بالرغم من العقوبات الكثيرة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران، فهي لم تمنعها من أن تقوم بتطوير برنامجها النووي والطائرات المسيّرة، وبالتالي أن الحرب هي بلا حرب ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران".

وتابع الشهاوي: "أنه عندما يتم الحديث عن أن إسرائيل مستعدة لإعادة لبنان 50 عاما إلى الوراء إذا دخلت في حرب مع "حزب الله" هي أيضا حرب نفسية، لأن الحزب أصبح رقم واحد في المعادلة بالنسبة لإسرائيل بما يملكه من صواريخ إيرانية وأيضا مسيّرات إيرانية."