الهدمي يحذر من مخاطر الأوضاع التي يشهدها المسجد الاقصى

حذر رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي اليوم الأحد من مخاطر الأوضاع التي تشهدها باحات المسجد الأقصى، من ممارسات الاحتلال ومستوطنيه واقتحاماتهم المتواصلة للمسجد.



و قال الهدمي " إن تصريح مفتي سلطنة عُمان يُعبّر عن الوضع الخطير الذي يشهده المسجد الأقصى المبارك".

وحذر الهدمي من محاولات الاحتلال لفرض السيطرة على الأقصى، وتمرير التقسيم الزماني والمكاني للمسجد، داعياً الأمتين العربية والإسلامية إلى الدفاع عن المسجد الأقصى، بوجه ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه المتطرفين.

وأكد على أنّ المقدسيين في مواجهة مستمرة مع الاحتلال حتى دحره عن المسجد الأقصى، لافتًا إلى أنّ استيلاء سلطات الاحتلال على "أرض الحمراء" وأراضي سلوان، يأتي ضمن محاولات السيطرة على المسجد الأقصى.



