فيديو.. تفاصيل وطبيعة إصابة حارس مرمى نادي النصر السعودي ( ديفيد اوسبينا )

تفاصيل إصابة ديفيد اوسبينا حارس مرمى نادي النصر السعودي ، وسجل محرك جوجل الشهير اليوم الاحد 15-1-2023 أكثر من عشرة آلاف عملية بحث وهي مستمرة لمعرفة طبيعة إصابة حارس النصر وهذا الامر دفع فريق فلسطين اليوم الاخباري في كتابة هذه المقالة التي من خلالها سوف تتعرفون على تفاصيل تلك الإصابة فيما وصلت هذا الموضوع إلى قائمة التريند على مواقع التواصل الاجتماعي وكل ما عليكم بعد هذه المقدمة في المواصلة بالمتابعة أي بالقراءة حتى النهاية حيث وضعنا لكم معلومات عامة عن هذا الحارس .

تفاصيل إصابة ديفيد اوسبينا حارس مرمى نادي النصر

وبشكل رسمي تم الإعلان وعبر بيان من قبل نادي الأسير النصر السعودي عن إصابة حارس مراماه الكولومبي ديفيد أوسبينا ، كما وأشار فيه إلى حجم الإصابة ما اضطر إلى الجلوس والغياب عن العديد من المباريات وهو ما سنتعرف عليها في السطور التالية.

طبيعة إصابة حارس مرمى نادي النصر

وأوضح النادي ، أن حارس نادي النصر قد أصيب خلال خوض الفريق مباراته ضد الشباب يوم أمس ضمن منافسات الدوريات السعودية للمحترفين للموسم الجاري ، وبين أن اصابته نجم عنها كسر في احد العظام ، وفقًا لما اظهرته نتائج الاشعة السينية .

عدد المباريات التي سيغيب عنها حارس نادي النصر

مدة ستة أسابيع ، هذه الفترة التي سيغيب عنها حاس نادي النصر السعودية حسب بيان النادي الذي تم تناقله على معظم وسائل الإعلام السعودية الرياضية وتداوله في مواقع التواصل الاجتماعي .

من هو حارس نادي النصر

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول تفاصيل وطبيعة إصابة حارس نادي النصر السعودي ، حيث وضعنا لكم معلومات عامة عن هذا الحارس واسمه كاملة ديفيد أوسبينا راميريز (بالإسبانية: David Ospina Ramírez)‏ وهو من مواليد 31 أغسطس 1988 في ميديلين ب كولومبيا.

ويعد راميريز الذي اصيب مؤخرًا لاعب كرة قدم كولومبي وهو الان يلعب حاليًا لصالح نادي النصر السعودي في مركز حراسة المرمى .