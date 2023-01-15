الصين تدعو سلطات الاحتلال لوقفت الاستفزازات تفاديا للتصعيد

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:45 م
15 يناير 2023
الصين
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عقد وزير الخارجية الصيني تشن جيانغ اليوم الأحد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع وزير الخارجية المصري سامح شكري عل هامش زيارته للقاهرة ، حيث دعا سلطات الاحتلال إلى "وقف الاستفزازات ضد الفلسطينيين" من أجل تفادي تدهور الأوضاع.

و تعتبر زيارة جيانغ للقاهرة هي الأولى من نوعها بعد توليه منصبه.

وقال جانغ: "قضية فلسطين هي القضية الأساسية في الشرق الأوسط ، معرباً عن قلقه بشأن التطورات الأخيرة في فلسطين.

و دعا وزير الخارجية الصيني للالتزام بالقرارات الدولية، و الحفاظ على الوضع القائم في القدس، و تفادي المزيد من توتر الأوضاع، داعياً سلطات الاحتلال للتوقف عن الاستفزازات تفادياً لتدهور الأوضاع.

 

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