السجن عامين للأسير الجريح جربوع من جنين

ذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، مساء اليوم الأحد15/1/2023م، أن محكمة الاحتلال "الإسرائيلي" في معسكر سالم أصدرت حكمها النهائي بحق الأسير الجريح نور الدين جربوع من مخيم جنين في الضفة الفلسطينية المحتلة.

وبين نادي الأسير في بيانه، أن الاحتلال حكم على الأسير الجريح نور الدين صابر محمد جربوع (28 عاما) بالسجن لمدة عامين.

وأوضح أن الأسير جربوع احتجز في بداية اعتقاله بمستشفى "رمبام"، ولاحقا نُقل إلى "الرملة"، وإلى مستشفى "أساف هروفيه" عدة مرات، ورغم إصابته، نقلته إدارة سجون الاحتلال إلى سجن "الرملة" حيث يقبع هناك حاليا.

واعتقل في التاسع من نيسان/ إبريل العام الماضي، بعد إطلاق النّار عليه وإصابته بجروح بالغة.

في الثاني والعشرين من شهر آب الماضي، خلال اتصال هاتفي هدد (إيتمار بن غفير) عائلة الأسير جربوع بالانتقام من الأسير نور، وأنه لن يتم تركه على قيد الحياة، وسيقوم بتصفيته، والانتقام العائلة.