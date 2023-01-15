معاريف: إدارة بايدن لن تتسرع بالضغط على "إسرائيل" عقب القوانين العنصرية

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لن تتسرع في الضغط على "إسرائيل".

وقالت صحيفة معاريف العبرية: "إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لن تتسرع في الضغط على "إسرائيل" عقب إقرارها العديد من القوانين العنصرية ضد الفلسطينيين".

وبدوره، أوضح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن الولايات المتحدة بالترويج لتسوية سياسية "على أساس حدود عام 1967 مع تبادل الأراضي المتفق عليها.

وبين بلينكين، أن الإدارة ستعارض بشدة أي إجراءات تهدف إلى جعل تحقيق هذه الرؤية أمراً صعباً، بما في ذلك توسيع الاستيطان اليهودي، والخطوات نحو الضم وهدم المنازل.

وحذر وزير الخارجية الأمريكي، من التحريض على العنف في سياق "المواقف الإسرائيلية" تجاه السكان العرب الفلسطينيين، وتقويض الوضع الراهن في الأماكن المقدسة.

وكانت اتخذت حكومة نتياهو العديد من القوانين العنصرية والتي كان آخرها قانون سحب الجنسية من المواطنين العرب في الداخل المحتل والذي يتقاضون رواتب من السلطة الفلسطينية.