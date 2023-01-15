6 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

أفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، أن 6 أسرى دخلوا أعواماً جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال شهر كانون الثاني/يناير الجاري.

والأسرى هم:

الأسير نضال البرعي (53 عاماً) من غزة، دخل عامه الـ28، وذلك منذ اعتقاله في عام 1996، وهو محكوم بالسجن لمدة 30 عاماً، علماً أنه متزوج وأب لثلاثة من الأبناء.

الأسير عمار الزبن (48 عاماً) من نابلس، دخل عامه الـ26 في الأسر، وذلك منذ اعتقاله في عام 1998، وهو محكوم بالسجن المؤبد 27 مرة، علماً أن شقيقه الشهيد بشار، والذي ارتقى في عام 1994، فيما استشهدت والدته خلال إضراب عام 2004، وحرم من وداعها.

والأسير معاذ بلال (49 عاماً) من نابلس، دخل عامه الـ26 في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله في عام 1998، ومحكوم بالسجن المؤبد 26 مرة و25 عاماً، وهو من عائلة مكونة من ثمانية أفراد، من بينهم شقيقه الأسير عثمان بلال المحكوم بالسّجن مدى الحياة والمعتقل منذ عام 1995، وله شقيق آخر أبعده الاحتلال إلى تركيا وهو عبادة بلال وذلك عقب الإفراج عنه في صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011، وفقد معاذ خلال سنوات اعتقاله والده عام 2006 وأحد أشقائه عام 2017 وحرم من وداعهما.

فيما دخل الأسير محمد أحمد أبو الرب (45 عاماً) من بلدة قباطية/جنين، عامه الـ21 في الأسر، وذلك منذ اعتقاله في عام 2003، ومحكوم بالسجن لمدة 30 عاماً، وهو الابن الوحيد لخمس شقيقات، وهو رفيق الشهيد الأسير كمال أبو وعر، والذي استشهد في عام 2020، حيث نفذ أبو الرب إضراباً عن الطعام وهو بالأسر ليتمكن من وداعه.