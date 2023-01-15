الحرم المكي والمسجد النبوي ترفعان جهوزيتهما خلال تساقط الامطار

اعلنت السفارة السعودية اليوم الأحد 15/1/2023 أن الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى ، رفعت جهودها خلال فترة سقوط الأمطار على المسجد الحرام.

وجندت الوكالة أكثر من 200 مشرف ومراقب شاركوا في الإشراف على أكثر من 4000عامل وعاملة.

وأوضح المهندس أحمد بن عمر بالعمش وكيل الرئيس العام للخدمات وتحقيق الوقاية البيئية ، أنه تتم تهيئة صحن المطاف والمصليات والمداخل والمخارج فور وقف الأمطار وقامت الرئاسة بتكثيف جهودها لإزالة آثار الأمطار التي سقطت على المسجد الحرام من أجل المحافظة على سلامة قاصدي المسجد الحرام ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

بتوزيع معدات شفط المياه ومعدات الغسيل داخل الحرم وخارجه للإسهام الفعال في عملية التجفيف حيث بلغ عدد الآليات والمعدات قرابة 500 آلة ومعدة في صحن المطاف والساحات الخارجية وسطح الحرم.