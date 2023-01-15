الكشف عن سبب عدم التقاط بنزيمة صورة مع رونالدو..!

ذكر مهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيمة، تفاصيل عن مباراة فريقه ضد برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وكشف بنزيمة في تصريحات صحفية عن مباراة "المرينغي" و"البلوغرانا" قائلاً: "إنها مباراة مهمة للغاية بالنسبة لنا. برشلونة فريق رائع، لكن علينا أن نقدم أقصى ما يمكننا القيام به. أمامنا جلسة تدريبية أخرى قبل المباراة، ونحتاج إلى التأكد من استعدادنا. أمامنا فرصة للفوز بلقب آخر".

وأضاف قائلاً :" لقد عدت من الإصابة، ومن الواضح أنني قمت بعمل جيد للعودة إلى أفضل مستوياتي، وأنا سعيد للغاية، وأتمنى أن أستمر في مساعدة زملائي في الفريق ودعمهم".

وتحدث بنزيمة عن علاقته بزميله السابق كريستيانو رونالدو، اللاعب حالياً في النصر السعودي، وقام أمس بزيارة مقر تدريبات ريال مدريد في الرياض، والتقط صورا تذكارية مع مجموعة من لاعبي الفريق الملكي، ولم يكن بينهم النجم الفرنسي.

وتابع بنزيمة: "صداقتنا أعمق وأمتنن من مجرد التقاط صورة".

وأردف قائلاً: "لم يكن لدي الوقت لألقي التحية عليه لأنني كنت أتدرب، وليس من الضروري نشر صوري معه على تويتر وإنستغرام لنؤكد متانة صداقتنا. آمل أن أراه غدا وأتحدث إليه. أمنيتي له أن يستمر في تسجيل الأهداف".