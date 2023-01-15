بالصور توقعات بالتوصل لحل مع وزارة المالية بشأن أزمة محطات الغاز في غزة

توقعت جمعية أصحاب محطات الغاز والبترول، اليوم الأحد 15/1/2023، التوصل لحل مع وزارة المالية في قطاع غزة، على خلفية التهديد بالتوقف عن استلام كميات غاز الطهي من مصر بسبب اقتطاع المالية لشواقل إضافية.

وكانت شركات الغاز العاملة في قطاع غزة، الامتناع عن استلام كميات غاز الطهي القادمة من الجانب المصري بدءاً من اليوم، بسبب اقتطاع وزارة المالية في القطاع شواقل إضافية من الربح.

ونفى عضو الجمعية نصر عوض، أن يكون هناك أزمة غاز في الوقت الحالي، حيث أنه متوفر بالأساس في قطاع غزة.

وأشار عوض إلى أن وضع الشركات سيء جدًا وفي حالة انهيار منذ عام 2019.

وقال:" اليوم جلسنا مع مدير عام هيئة البترول، وقدمنا عروض وهو يجري مناقشات مع الجهات المختصة".



















