الجهاد الإسلامي تدين تطبيع العلاقات بين أذربيجان وبين دولة الاحتلال

أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بأشد العبارات، تطبيع العلاقات بين جمهورية أذربيجان وبين كيان الاحتلال الصهيوني، وتعيين سفير أذربيجاني لأول مرة لدى إسرائيل، التي لا تتوقف عصابات جنودها عن ارتكاب أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ولا عن تدنيس المسجد الأقصى المبارك.

وقالت الجهاد الإسلامي في بيان صحفي اليوم الأحد: إن إقدام أي بلد إسلامي على إقامة علاقات مع الكيان الصهيوني يعتبر خيانة للقضية الفلسطينية التي تعتبر قضية العرب والمسلمين الأولى، وإن التطبيع مع الكيان الصهيوني المعادي هو خذلان للشعب الفلسطيني وتشجيع للاحتلال الذي يمعن في انتهاكاته وعدوانه على القدس وسائر أرض فلسطين".

وجددت الحركة دعوتها لكافة الشعوب العربية والإسلامية لرفض التطبيع والتصدي لكل محاولات اختراق العالم العربي والإسلامي تحت مظلة التطبيع الخياني.