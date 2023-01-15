الجهاد تزور عوائل شهداء وأسرى في طولكرم

نظَّمت حركة الجهاد الإسلامي – الضفة الغربية، حملة زيارات لعوائل شهداء وأسرى في محافظة طولكرم، بمناسبة ذكرى إحياء ذكرى الشهيدين المجاهدين معتز أبو خليل وعلي أبو خزنة، واعتقال الأسير المجاهد معتصم رداد، وفي إطار تعزيز صمود أبناء شعبنا وتكريم عوائل الشهداء والأسرى.

حيث قام وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي بزيارة ذوي الشهيدين المجاهدين معتز أبو خليل وعلي أبو خزنة في ذكرى استشهادهم، وذوي الأسير المجاهد معتصم رداد في ذكرى اعتقاله، والمحرر نبيل أبو خليل للاطمئنان على صحته بعد إجرائه عملية جراحية تكللت بالنجاح.

وفي كلمة وجه القيادي المحرر خضر عدنان، التحية لعائلة الشهيدين المجاهدين معتز أبو خليل وعلي أبو خزنة الذين مضوا على طريق القدس مقبلين غير مدبرين، كما وجه التحية للأسرى في سجون الاحتلال الذين يتعرضون للتنكيل، وتمني الشفاء والسلامة للأسير المجاهد معتصم رداد الذي يفتك المرض بجسده.

وأكد القيادي عدنان أن حكومة التطرف الصهيونية وعلى رأسهم المتطرف بن غفير ستذهب وتزول كما زالت أسلافها وسيبقى شعبنا صاحب الأرض والهوية، مشيدًا ببطولات الكتائب المجاهدة في الضفة الغربية المحتلة التي شكلت حالة مقاومة على امتداد المحافظات وأبقت جذوة الصراع مشتعلة مع الاحتلال.

يشار إلى أن الشهيدين معتز أبو خليل وعلي أبو خزنة من أبرز مجاهدي سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في محافظة طولكرم، ارتقيا بتاريخ 12 يناير عام 2006م خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في المنطقة الصناعية بمدينة جنين، وتم اعتقال الأسير المجاهد معتصم رداد خلال عملية الاغتيال بحق المقاومين.