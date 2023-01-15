بالفيديو حادثة غريبة.. إصابة حكم في رأسه خلال مباراة

وقع حادث غريب في مباراة فريقي "سويندون" و"غريمسبي" في دوري الدرجة الرابعة الإنجليزي لكرة القدم، السبت، حادثة غريبة لا تتكرر كثيرا في عالم الساحرة المستديرة.

وخلال المبارة بين الفريقين، تعرض الحكم سام بيركيس لإصابة في رأسه، أجبرته على ترك الملعب.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فقد أصيب بيركيس في الدقيقة 11 من زمن المباراة، بعدما شتت أحد مدافعي "سويندون" الكرة التي ارتطمت برأسه.

وأضافت الصحيفة :"أنه على الفور، انهار الحكم على الأرض، بينما هرع لاعبو الفريقين إليه محاولين مساعدته".