فيديو مؤثر لوداع عائلة الشهيد كحلة الذي ارتقى برصاص الاحتلال في سلواد

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:02 م
15 يناير 2023
وداع والدة الشهيد.PNG
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