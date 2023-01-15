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فيديو مؤثر لوداع عائلة الشهيد كحلة الذي ارتقى برصاص الاحتلال في سلواد
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:02 م
15 يناير 2023
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