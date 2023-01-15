هل إدراج الذهب ضمن البورصة في مصر سيؤدي إلى انخفاض أسعارها؟

أكد مصدر في سوق الذهب المصرية، أن المناقشات لا تزال مستمرة حول آليات تسعير الذهب ولم تصل التشاورات إلى مرحلة نهائية وسيكون هناك اجتماع آخر يتم تحديده لاحقا بين جهاز التجارة الداخلية وتجار وصناع الذهب حول النقاط الخلافية فيما يتعلق بعمليات التسعير.

حيث أثار الحديث عن إدراج الذهب في مصر ضمن البورصة السلعية العديد من التساؤلات ، وخاصة أن الحكومة المصرية تحرص على تنظيم السوق والتثمين بسعر عادل وتقليل دائرة الوسطاء ما يؤدي إلى استقرار الأسعار في السوق، مؤكدا أن بورصة السلع في مصر ستكون أفضل البورصات في منطقة الشرق الأوسط وسيكون لها السبق دائما.

وأشار في تصريحات خاصة، إلى أن الموضوع لا زال قيد الدراسة خاصة أن حجم سوق الذهب غير معلوم كليًا، وأن هناك عمليات ضخمة تتم في الذهب لا يمكن تغطيتها في البورصة، فالكميات المتاحة قد لا تكفي الطلب في حالة إدراج الذهب في البورصة.

وعقدت البورصة السلعية اجتماعاً مع مصانع الذهب 4 يناير 2023، وذلك لمناقشة آليات تسعير الذهب في مصر والمقرر إدراجه في بورصة السلع هذا العام، بعد أن أعلن إبراهيم العشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس بورصة السلع البدء في دراسة حول إدراج سلعة الذهب ضمن السلع المتداولة في بورصة السلع بهدف منع التلاعب وتقييمها وفقا للعرض والطلب محليا وعالميا وفقا للمعايير المنظمة.