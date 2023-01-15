مقتل جميع ركاب طائرة تحطمت في نيبال

قتل صباح اليوم الأحد 15/1/2023، جميع ركاب طائرة وقعت بين مطاري بوخارا القديم والجديد في وسط نيبال، بينما كانت تقوم برحلة إلى العاصمة كاتماندو.

وأوضحت شركة Yeti للطيران، أن الطائرة التي تحطمت على متنها 72 شخصاً في نيبال.

وبينت، أن فرق الإغاثة وصلت إلى موقع تحطم الطائرة التي يوجد على متنها 68 راكبا و 4 من أفراد الطاقم، دون أدنى معلومة لديه، إن كان هناك ناجون في الوقت الحاضر.

واندلعت النيران في حطام الطائرة وتحاول فرق الإنقاذ إخمادها، حيث وصل المسعفون إلى المنطقة في محاولة إلى إخماد الحريق، حيث تتركز جهودهم أولا على إخماد النيران وإنقاذ الركاب، وفق للمسؤول المحلي غورودوتا داكال.