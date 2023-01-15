الاحتلال يعتقل ثلاثة كوادر للجهاد في رام الله

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد 15/1/2023 حملة اعتقالات استهدفت محافظات الضفة المحتلة، وطالت ثلاثة من كوادر حركة الجهاد الإسلامي في بلدة كفر نعمة شمال غرب رام الله.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال معززة بالآليات العسكرية فجر اليوم بلدة كفر نعمة، واعتقلت المحررين: رياض رياض خليفة (19 عامًا) نجل الشهيد القائد في سرايا القدس رياض خليفة الذي استشهد بتاريخ 14 ديسمبر 2003م خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال. وعبد الله أبو عادي (30 عامًا)، وشادي الديك (19 عامًا)، الذي أمضوا عدة أشهر في سجون الاحتلال.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل الحاج مفيد أبو عادي، وتسليم بلاغ لنجله المحرر محمد لمقابلة مخابرات الاحتلال في معسكر عوفر، وقامت بتحطيم النصب التذكاري للشهيد المجاهد في سرايا القدس محمد عاصي مهندس عملية "تل أبيب" البطولية، والذي ارتقى إثر اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في 22-10-2013م.

وكانت أجهزة أمن السلطة في رام الله، قد اعتقلت المحررين: رياض خليفة وشادي الديك ومحمد أبو عادي في 13-12-2022م، بتهمة إحياء ذكرى الشهيد القائد رياض خليفة.

يذكر أن قوات الاحتلال تصعد من حملة الاقتحامات والاعتقالات واستهداف نشطاء المقاومة وكوادر حركة الجهاد الإسلامي في محافظات الضفة المحتلة على خلفية تصاعد العمل المقاوم.