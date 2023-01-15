تدهور حالة الأسير علي الحروب بعد ظهور ورم جديد لديه

حمّل نادي الأسير الفلسطينيّ، اليوم الأحد 15/1/2023، إدارة سجون الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير علي الحروب (48 عامًا) من مدينة دورا بالخليل بالضفة المحتلة.

وأوضح نادي الأسير، أن الحروب يُعاني من تدهور مستمر جرّاء إصابته بورم بدأ ظهوره تحت الإبط، والصدر قبل عام، وخضع في حينه لعملية جراحية خلالها تم استئصاله، إلا أنّ وضعه الصحيّ استمر بالتدهور.

وذكر نادي الأسير، أنه قبل عدة أيام نقل الأسير الحروب من سجن "النقب" إلى مستشفى "برزلاي" الإسرائيليّ، حيث أكّد له الأطباء ظهور ورم جديد في أسفل الظهر لم يحدد طبيعته، وهو بحاجة إلى مرحلة علاج جديدة.