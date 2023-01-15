بدءاً من اليوم: شركات الغاز بغزة ترفض استلام كميات غاز الطهي من مصر

قررت شركات الغاز العاملة في قطاع غزة، الامتناع عن استلام كميات غاز الطهي القادمة من الجانب المصري بدءاً من اليوم الأحد 15/1/2023.

وذكرت الشركات أن قرارها يعود لاقتطاع وزارة المالية في القطاع شواقل إضافية من الربح، حسب ما أفاد موردو الغاز.

وأوضح وائل أبو جبة، صاحب محطة شركة أبناء أبو جبة، أن 40 شركة تعبئة غاز عاملة في قطاع غزة قررت عدم طلب غاز مصري أو إسرائيلي احتجاجا على قرار مالية حماس اقتطاع مبلغ 4 شواقل من استحقاق الشركات".

وقال: "حماس في غزة لم تعد ترانا كتجار أمامها فهي تتفرد بالقرار، لذلك قررنا مقاطعة العمل، نحن لنا حقوق ونريد استردادها".

وتابع: "في السابق كانوا يستقطعون مبلغ 3 شواقل والآن أصبح 4 (..) نحن نحتج على المبلغ ككل وليس على الشواقل المضافة".