اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة والقدس بعد حملة دهم واقتحامات

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأحد 15/1/2023، حملة اعتقالات في صفوف المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال اقتحمت منازل المواطنين في عدة قرى ومدن الضفة والقدس واعتقلت عدداً من المواطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال كل من: المحررين خليل عبد الكريم الفروخ، وعمرو ذياب الفروخ، واعتقلتهما بعد أن حققت معهما ميدانيًا وفتشت منزليهما.

رام الله: محمد حماد، وشادي الديك، ورياض خليفة، وعبدالله أبو عادي.

جنين: المحرر عبود الشقفة

القدس المحتلة: الفتى عزيز عليان