الاحتلال يقتحم عدة قرى في جنين ويشن حملة تفتيش واسعة

نفذت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" اليوم الأحد 15/1/2023 ، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة لعدة قرى غرب جنين ، خلال تواجدها العسكري في المنطقة .

وقال شهود عيان إن اقتحامات قوات الاحتلال شملت قرى رمانة والطيبة وزبوبا وعانين، وشنت حملة تفتيش واسعة.

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على شارع جنين– الناصرة، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في هويات راكبيها.

وكانت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" نفذت بالأمس جريمة اغتيال بحق 3 من مقاومي كتيبة جنين مما أدى لارتقائهم ليرفع عدد شهداء جنين منذ بداية العام ل7

