وزراء خارجية دول أوروبية قلقون من خطوات حكومة الاحتلال الجديدة أحادية الجانب

عبر عدد من وزراء خارجية دول أوروبية عن قلقهم من تنفذ حكومة الاحتلال "الإسرائيلية" خطوات أحادية الجانب وتستهدف حل الدولتين ، وتنفيذ توسيع البناء في المستوطنات .

صحيفة هآرتس كشفت عن مطالبة وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، الأسبوع الماضي لإيجاد حكومة بنيامين نتنياهو أفقا سياسيا لحل الصراع ، وأن تمتنع عن تنفيذ خطوات أحادية الجانب، وعبر عن قلقه من العدد الكبير للشهداء الفلسطينيين في الضفة المحتلة .

ومن المتوقع أن يصل مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إلى إسرائيل، في 19 الشهر الجاري، حيث سيطرح بشكل واضح "الخطوط الحمراء" للرئيس جو بايدن وأن يعبر عن قلق من تدهور العلاقات مع الفلسطينيين. كما سيبحث سوليفان الموضوع الإيراني ودفع العلاقات بين "إسرائيل" والسعودية.

وعقب دبلوماسي أوروبي على عمل حكومة الاحتلال بالقول "نحن نتابع بتأهب عمليات الحكومة ، بالإضافة لزيارة "بن غفير" للمسجد الأقصى مقلقة. ونتخوف من خطوات أخرة من جانبه في المستقبل والتي قد تشعل المنطقة".