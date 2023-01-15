مقتل جندي صهيوني وإصابة ثلاثة اخرين بانفجار مجهول في مستوطنة "بكاعوت"

قتل جندي وأصيب ٣ اخرين من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد 15-1-2023، جراء انفجار بإحدى القواعد التدريبية بمستوطنة "بكاعوت" المقامة على أراضي بلدة طمون في طوباس قرب جنين.

وقال موقع مفزاك لايف العبري:"قتل جندي واصيب ٣ جنود اخرين واحد منهم بجراح خطيرة في انفجار مجهول وقع في قاعدة "بكاعوت" في طوباس قرب جنين".

وزعم الموقع في وقت سابق ان الانفجار وقع جراء انفجار قنبلة يدوية بقاعدة تدريب تتبع "للواء كفير" في مستوطنة "بكاعوت" المقامة على أراضي بلدة طمون في محافظة طوباس.

وأضاف الموقع العبري: "تم نقل أحد الجنود بطائرة مروحية للمستشفى، والتقارير الأولية تتحدث أن جندياً كان يلعب بالقنبلة التي انفجرت".

من جانبه قال موقع يديعوت :"على الرغم من ورود أنباء عن حدث أمني خاضع للرقابة، غير أن الوضع هادئ في كافة القطاعات".

وفرضت الرقابة العسكرية الصهيونية حظراً للنشر فيما يتعلق بتفاصيل الحدث الذي وصفته بـ"الحدث الداخلي" في أحد القواعد التابعة للجيش الصهيوني.

جدير ذكره أنه أعدمت قوات الاحتلال فجر أمس السبت مقاومين من كتيبة جنين في بلدة جبع بعد اشتباكهم مع قوات الاحتلال، خلال كمين أعدته قوات خاصة صهيونية لمجموعة من المقاومين، فيما تمكن بعض المقاومين من الانسحاب من المكان.