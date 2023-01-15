شكاوٍ رسمية ومطالبات بوقف مذيعة مصرية تهين النساء

طالبت مؤسسات نسوية مصرية، بوقف المذيعة المصرية ياسمين عز مقدمة البرامج على قناة "MBC مصر".

وتقدم المجلس القومي للمرأة في مصر بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد عز، معرباً عن رفضه المحتوي الذي يقدم من خلال برنامج "كلام الناس" المذاع عبر قناة "MBC مصر" للمذيعة ياسمين عز.

وذكر المجلس ، أن محتوى البرنامج يمثل إهانة وتحقير وتقليل من شأن المرأة المصرية ويضر بها، كما يعد محتوى موجهاً لتغييب الوعي المجتمعي بما يتم إنجازه على أرض الواقع من جهود حثيثة لتمكين المرأة المصرية.

وتقدم المجلس بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد البرنامج، حيث تلقى المجلس العديد من الشكاوى من نساء مصر عبر منصات التواصل الاجتماعي للتعبير عن رفضهن لهذا المحتوى بالإضافة إلى المطالبة بوقفه.

كما رفض المجلس أي محتوى من شأنه تحقير وإهانة المرأة المصرية "حيث إن المحتوى الذي يقدمه البرنامج عن المرأة المصرية مهين ورجعي ويتضمن خطابا تحريضيا لممارسة العنف ضد المرأة المصرية وتطبيع إهانة وضرب الأزواج للزوجات وأن على النساء تقبّل العنف والإهانة".

وأشار إلى أن محتوى البرنامج يتضمن أيضاً السخرية والتنمر على حال الأسرة المصرية، ما يؤدي إلى تدمير البنية الاجتماعية وخلق نزاعات داخل الأسرة دون اعتبار لأحكام الدستور المصري الذي تضمن أكثر من 20 مادة تنظم موضوعات المواطنة والمساواة وتجريم العنف والتمييز واحترام المرأة وصون كرامتها.