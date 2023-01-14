الكشف عن وثائق سرية "حساسة" في منزل بايدن...!

كشفت مصادر مقربة من الرئيس الأمريكي، اليوم السبت 14/1/2023، عن العثور على وثائق سرية "حساسة" في منزل الرئيس في مدينة ويلمنغتون الأميركية.

وأفاد ريتشارد ساوبر، المستشار الخاص للرئيس الأميركي جو بايدن، أنه تمّ العثور على 5 صفحات إضافية مصنّفة على أنها سرية، في مجموعة مواد مكونة من 6 صفحات، تم تسليمها إلى وزارة العدل الأميركية.

وتحقق وزارة العدل الأميركية، في كيفية وصول وثائق تتعلق بأسرار الدولة خلال فترة تولي بايدن منصب نائب الرئيس الأميركي، إلى أماكن غير مناسبة للاحتفاظ بها، أو استخدامها لأغراض شخصية.

وأطلقت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي، والتي يسيطر عليها الجمهوريون تحقيقاً جديداً بشأن الوثائق السرية للرئيس بايدن.

وبحسب موقع "ذا هيل"، أرسل رئيس اللجنة جيم جوردان (جمهوري من ولاية أوهايو) رسالةً إلى المدعي العام الأميركي ميريك غارلاند، لإخطاره ببدء الإجراءات.

وطلب جوردان وفقاً للموقع، مستندات بشأن قرار وزارة العدل تعيين مستشار خاص للتحقيق في أوراق المكتشفة.

جدير بالذكر، أنه في يوم الخميس الماضي، أعلن البيت الأبيض العثور على "وثائق مصنَّفة سرية" في "خزانة مُقفلة" في منزل بايدن الخاص في ويلمنغتون في ولاية ديلاوير، يعود تاريخها إلى فترة توليه منصب نائب الرئيس خلال عهد باراك أوباما.

وفي 8 آب/أغسطس، داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي مقر إقامة ترامب، في "مار إيه لاغو"، كجزء من تحقيق في سوء إدارة محتمل لسجلات رئاسية حساسة.