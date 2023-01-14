حقيقة قرار اعتزال الفنان جورج وسوف الغناء، بعد وفاة نجل الفنان السوري جورج وسوف، تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده أن الفنان جورج وسوف قرر اعتزال الغناء، الأمر الذي أحدث ضجة واسعة بين محبي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة السورية وبلاد الشام بشكل عام، ما جعلنا في فريق العمل لوضع لكم هذه المقالة للحديث عن حقيقة اعتزال الفنان جورج وسوف وسبب اعتزال جورج وسوف خاصة بعد وفاة نجله وديع الأسبوع الماضي.

حقيقة اعتزال الفنان جورج وسوف الغناء

وتوفي وديع نجل المغني السوري، جورج وسوف، الجمعة من الأسبوع الماضي، بعد مكوثه في المستشفى لأيام إثر إجراء عملية أدت الى مضاعفات كبيرة.

وكان نجل جورج وسوف أجرى عملية تكميم معدة خلال الأيام الماضية، بحسب مواقع فنية، وبعد العملية حدثت بعض المضاعفات، حيث أصيب بنزيف حاد في المعدة.

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حقيقة اعتزال الفنان جورج وسوف

وبعد وفاة نجل الفنان السوري جورج وسوف، تصدر الفنان جورج وسوف خلال الأيام الماضية مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة نجله وديع اثر مضاعفات عملية جراحية اجرائه، ما اثار تداول اسم الفنان جورج وسوف، ليس فقط حالة وفاة نجله وديع، وانما حجم التعاطف الكبير والفيديوهات التي تم تداولها ونشرها خلال مراسم تشييع وديع جورج وسوف.

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سبب اعتزال الفنان جورج وسوف الغناء

و الفنان السوري جورج وسوف تعرض لوعكات صحية في عام 2001 أجرى على اثرها عملية جراحية ، كما تعرض في عام 2011 لجلطة دماغية إثر إهماله لتناول دواء الضغط الخاص به، الأمر سبب له غياب مدته 3 سنوات عن الشاشة الفنية، اثر تنقله من دولة لدولة لتلقى العلاج .

اعتزال الفنان جورج وسوف

وحول حقيقة اعتزال الفنان السوري جورج وسوف الغناء، ووفقاً لمتابعة ورصد فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" لحقيقة اعتزال الفنان السوري جورج وسوف، فقد تبين أن خبر اعتزال جورج وسوف جاء على لسان مصدر مقرب من الفنان السوري جورج وسوف، قال فيها:" إن الفنان السوري جورج وسوف ينوي اعتزال الغناء بعد وفاة نجله وديع".

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سبب اعتزال الفنان جورج وسوف

وبين المصدر أن سبب قرار اعتزال الفنان السوري جورج وسوف، هو تأثره الكبير في وفاة نجله وديع قائلاً:" أن الفنان جورج صرح لنا انه لم يعد يتحمل سماع لقب أبو وديع اثناء الغناء على المسرح، لهذا قرر اعتزال الغناء".