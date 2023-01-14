"الصحة العالمية" تطلب توضيحاً لسبب وفاة 60 ألف شخص في الصين

طالبت منظمة الصحة العالمية الصين، بتوضيحات هامة حول تفاصيل أدق بشأن انتشار فيروس كورونا.

وكانت المنظمة، انتقدت الصين لافتقارها للشفافية بشأن تفشي كوفيد، حيث نشرت بكين بيانات جديدة عن كورونا.

وذكرت المنظمة، أن مديرها العام تيدروس أدهانوم غيبرييسوس تناول المسألة في اتصال مع مدير لجنة الصحة الوطنية في الصين ما شياو وي، في أول رد للمنظمة الأممية على إعلان السلطات الصحية في الصين، السبت، وفاة نحو 60 ألفا بكوفيد-19 خلال شهر.

وأصيب نحو 900 مليون شخص في الصين بعدوى كوفيد منذ 11 يناير/كانون الثاني الجاري، بحسب دراسة صادرة عن جامعة بكين، حيث تقدّر الدراسة نسبة المصابين بكوفيد بـ64% من تعداد الصينيين.

ورتّبت الدراسة المقاطعات الصينية طبقا لنسبة الإصابات. وفي المرتبة الأولى جاءت مقاطعة غانسو، حيث تفيد تقارير بإصابة 91% من السكان بالعدوى، لافتة على أنه في الشهر الماضي، أعلنت الصين بشكل مفاجئ نهاية العمل باستراتيجية صفر-كوفيد، كما فتحت حدودها.