أكبر مظاهرة في "إسرائيل" ضد نتنياهو

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:15 م
14 يناير 2023
أكبر مظاهرة في "إسرائيل" ضد نتنياهو
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عمت مساء اليوم السبت 14/1/2023، مظاهرات في "تل أبيب" وحيفا ضد رئيس الحكومة "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن الآلاف تجمعوا في ساحة هبيما في تل أبيب، للتظاهر ضد حكومة نتنياهو.

وأفادت الصحيفة، أن عشرات الآلاف من "الإسرائيليين" يشاركون في في أكبر مظاهرة حتى الآن ضد حكومة نتنياهو الجديدة، للتعبير عن معارضتهم للتغييرات في النظام القضائي - كما ستنظم مظاهرات في القدس وحيفا.

وعلق عضو الكنيست من حزب لابيد "ميراف كوهين": "لا أستبعد أن من لوحوا بالأعلام الفلسطينية في المظاهرة السابقة، هم عناصر من معسكر اليمين -التابع لنتنياهو-، بهدف الاستفزاز والتحريض، لقد حدث ذلك من قبل."

 

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