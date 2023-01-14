بالصور اكتشاف مقبرة ملكية في مصر عمرها 3500 سنة

أعلن المجلس الأعلى للآثار، اليوم السبت 14/1/2023، عن اكتشاف مقبرة ملكية لم تكن معروفة من قبل، وذلك أثناء أعمال حفائر تجريها البعثة بمنطقة الوديان الغربية بالبر الغربي في الأقصر.

وقد كشفت البعثة المصرية الإنجليزية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار ومؤسسة أبحاث الدولة الحديثة بجامعة كامبريدج عن المقبرة.

ووفقاً لمصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، فإن الدلائل الأولية التي كشف عنها داخل المقبرة تشير إلى أنها ربما تعود لفترة حكم التحامسة (عصر الأسرة الـ18)، تعود إلى 3500 عام، وهو ما سيتأكد عند الانتهاء من أعمال التوثيق الأثري للمقبرة.

ويعتبر، والتحامسة أحد أبرز فترة حكم الأسرة الـ18 ( 1550 ق.م/ 1069 ق.م) بتاريخ الفراعنة القدماء، وبدأها الملك الفرعوني تحتمس الأول (1504-1492 ق.م).

من جهتها، بينت مؤسسة آثار مصر العليا، أن البعثة مستمرة في أعمال الحفائر والتوثيق الأثري للمقبرة بالكامل، ما سيسهم في إزاحة الستار عن التخطيط المعماري للمقبرة وعناصرها الفنية بشكل أوضح.

جدير بالذكر، أن مصر تعرف بآثار تعود لعهد قدماء المصريين الذين بنوا الأهرامات -إحدى عجائب الدنيا السبع القديمة- وتشهد من وقت لآخر إعلان اكتشافات أثرية.







