أوريو توضح: هل تنتج حلوى للعرب من "دهن الخنزير"..؟

ردَت شركة أوريو" المصنعة للحلوى"، على موجة الاتهامات الموجهة لها بإيذاء مشاعر المسلمين، من خلال ما اكتشف بشأن احتواء منتجاتها على دهن الخنزير الذي يحرم المسلمين أكله.

وأوضحت الشركة، بعد سلسلة اتهامات وهجوم كبير عليها ان "منتوجات الشركة الموجهة للدول الإسلامية، تراعي معايير "الحلال" بخلاف تلك الموجهة لمناطق أخرى من العالم مثل أميركا الشمالية".

ومؤخراً، انتشرت منشورات باللغة العربية والانجليزية تحذر العرب والمسلمين من تناول منتجات اوريو كونها تدخل في المحرمات لوجود مواد من حيوان الخنزير في تصنيعها وهي "حرام"وإن منتجات أوريو، ليست مطابقة لمعايير "حلال"

لكن الشركة خرجت عن صمتها وعادت في تعليقاتها على المنشورات "أن المقصود هو أسواق أميركا الشماليّة وليس أسواق الدول الإسلامية" ونشرت اوريو على تويتر " المنتجات الموجهة لأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان مراعية لمواصفات "الحلال".

وعممت تقارير إعلامية اميركية تعقيب من المغرب ومصر والسعودية لتؤكد أن منتجات أوريو، "حلال ومطابقة للمعايير" وأن ما يجري ما هو الا شائعات .

جدير بالذكر، أن شركة أوريو تنتج منتجاتها منذ 111 عاماً في أكثر من مئة بلد، ويدر سنويا على شركة "كرافت" الأميركية المنتجة له أكثر من مليار ونصف مليار دولار سنويا.