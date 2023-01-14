مفتي سلطنة عمان: اعتداءات الاحتلال في المسجد الاقصى اعلان حرب

وصف المفتي العام لسلطنة عمان، احمد بن حمد الخليلي توجه حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة لاحتلال المسجد الأقصى و استمرار العدوان عليه و انتهاك حرماته و التضييق على المصلين بأنه إعلان حرب و تجاهل لمشاعر الامة الإسلامية في مشارق الأرض و مغاربها.

و قال المفتي في بيان له اليوم السبت: "إنه يتوجب على الامة الاسلامية جميعها ان تقف صفاً واحداً في مواجهة هذا العدوان، و أن تدعم بكل ما اوتيت من قوة المقاومة الفلسطينية المرابطة في المسجد الأقصى".

وأضاف: كما قلت أكثر من مرة هو دين في رقاب الأمة الإسلامية بأسرها، لن تبرأ ذمتها منه حتى تؤديه كاملا غير منقوص، فإن المسجد الأقصى المبارك هو صنو المسجد الحرام، وإليه كان مسرى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هو القبلة الأولى للمسلمين.

وأكمل: "بين القرآن ما له في موازين الله تعالى من قدر رفيع، فمتى تقضي الأمة الإسلامية هذا الدين، وتبرأ من تبعته، وتغسل عن وجهها عار الاحتلال؟ عسى أن يكون ذلك قريبا".