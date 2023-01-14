الاحتلال يقمع مسيرة احتجاجية ضد الاستيطان في مسافر يطا بالخليل

قمعت قوات الاحتلال اليوم السبت مسيرة احتجاجية شارك فيها عشرات الفلسطينيين احتجاجاً على استيلاء أحد المستوطنين على أراضي المواطنين بالزويدين بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام بكثافة تجاه المواطنين والتجمعات السكنية، و الصحفيين في المنطقة، كما منعت وصول المتضامنين إلى الزويدين من خلال نصب حواجز عسكرية في مسافر يطا.

و شارك عشرات المواطنين من القرى المجاورة (عرب الصرايعة، والنجادة، والهذالين، والديرات) في التصدي للمستوطن الذي استولى على الأرض بحماية جيش الاحتلال، و أطلقوا هتافات وطنية تدعم صمود المواطنين في أراضيهم .