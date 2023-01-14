مدير الأرصاد الجوية: لا يوجد مؤشرات على وصول منخفض جوي قوي الاسبوع الحالي

أكد مدير دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، يوسف أبو أسعد، أن التوقعات حتى الآن لا تشير الى احتمال وصول منخفضات جوية قوية الى البلاد، على الأقل خلال الأسبوع الجاري.

و أوضح أبو أسعد في تصريح لـ "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" أن الأمطار التي سقطت اليوم في الضفة الغربية امطار قليلة، و هي ناتجة عن الرياح الجنوبية الغربية التي تؤدي إلى إزاحة الأمطار شمالاً، أي الى مناطق الضفة دون الوصول لقطاع غزة، و لكن بشكل عام الأمطار قليلة اليوم على مختلف المناطق، و لا يمكن وصف الحالة الجوية هناك بأنها منخفض جوي قوي.

و كانت دائرة الأرصاد الجوية توقعت أن يكون الجو غداً الأحد غائما جزئيا الى غائم ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع احتمال سقوط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الإثنين يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أما حالة الجو ليوم الثلاثاء، فيكون الجو غائما جزئيا الى صاف وبارد ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .