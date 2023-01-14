تردد قناة MBC Masr 2 الجديد 2023 على النايل سات- اخر تحديث

تردد قناة MBC Masr 2 الجديد 2023 على النايل سات ، ويقدم لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري التفاصيل الكاملة التي من خلالها سوف تتعرفون على خطوات ضبط تردد قناة ام بي سي مصر 2 وكل هذا ستجدونه في هذه المقالة التي تم نشرها على جميع المنصات الرقمية بما فيها الفيسبوك وتويتر حتى تتسع دائرة الفائدة وتصل لأكبر عدد ممكن من المتابعين لهذه القناة الرائدة التي يصل ترددها على معظم الدول العربية وهي تقدم أفضل المسلسلات والأفلام على مدار الساعة وسط تسجيل ملايين المشاهدات وهي تقوم بين الحين والآخر في تحديثها وهذه ميزة جعلت متابعيها من جنسيات مختلفة معظمها مصرية بعدم مفارقة شاشتها وعن كامل التفاصيل فهي على النحو التالي :

تردد قناة MBC Masr 2 الجديد 2023 على النايل سات

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرات تردد قناة ام بي سي مصر 2 وكل ما عليكم الان هو المواصلة في متابعة السطور التي جاءت في تفاصيلها التالي.

نوع القناة: منوعات مالك القناة إم بي سي جروب (MBC Group) تردد النايل سات : 12015 V تردد نايل سات قياسي الدقة : 12322 H المقر الرسمي مصر

تردد قناة MBC مصر 2 على النايل سات الجديد

التردد 12322 الاستقطاب أفقي القمر الصناعي نايل سات معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ: 6/5 الجودة HD

خطوات ضبط تردد ام بي سي مصر 2 على الرسيفر

وضمن التفاصيل التي نشرحها لكم وضعنا لكم ابرز خطوات ضبط تردد قناة MBC Masr 2 الجديد 2023 على النايل سات على الرسيفر وهي على النحو التالي : أولا: وفي الخطوة الأولى يترتب عليكم من الان الضغط على زر موافق في جهاز التحكم عن بعد للدخول إلى القائمة الرئيسية.

ثانيا: وفي الخطوة الثانية من عملية الضبط ، يترتب عليكم اضغط على أيقونة خيارات ، وبعدها قم بالضغط على خيار التثبيت اليدوي.

ثالثا: وفي الخطوة الثالثة يترتب عليكم إضافة تردد قناتنا الموضح أعلاه، وبعدها قم باضافة باقي البيانات مثل عامل الترميز والاستقطاب وما إلى ذلك.

رابعا: وفي الخطوة الأخيرة عليك الضغط على زر OK من الريموت كنترول، وبعدها قم بانتظار بضع ثوانٍ حتى يتم تحميل قناة Lana على التلفزيون.

برنامج قناة MBC Masr 2 الجديد 2023

وفي هذه السطور الأخيرة من عملية ضبط تردد قناة MBC Masr 2 الجديد 2023 وضعنا لكم أسماء البرامج التي تقدمها هذه القناة وهي على النحو التالي :

أولا: في البرنامج الاول ، الشقلباظ تقدمه الفنانة شيماء سيف.

ثانيا: في البرنامج الثاني، شيكا بيكا يقدمه المذيعان شاكر وباكينام.

ثالثا: في البرنامج الثالث، مع المستكاوي يقدمه الكابتن القدير حسن المستكاوي.

رابعا: في البرنامج الرابع، صباحك مصري يقدمه الإعلامي هشام عاصي.

خامسا: في البرامج الخامس، من القلب للقلب تقدمه الإعلامية إيمان رياض.

سادسا: في البرامج السادس، علموا أولادكم القرآن يقدمه الشيخ أحمد نعينع والشيخ وائل الجعبري.

سابعا: في البرامج السابع، أشرف يقدمه أيمن يقدمه أيمن وتار.

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