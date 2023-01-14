القبة الحديدية تتسبب بإصابة مشغليها بمرض السرطان

كشفت أوساط عسكرية "إسرائيلية" تعرض جنود الاحتلال العاملين في منظومة القبة الحديدية لمرض السرطان، مؤكدة أن هذه ظاهرة آخذة في التصاعد بسبب تعرضهم لإشعاع الرادارات والأنظمة الإلكترونية.

و أفاد مراسل موقع "زمن إسرائيل" أفيف لافي أن دراسة للجامعة العبرية ومعهد التخنيون نُشرت في المجلة العلمية للأبحاث البيئية و أفادت بأن جنود القبة أكثر عرضة للإصابة بالسرطان بثماني مرات من الشباب في أعمارهم".

و بحسب المراسل، فقد بدأ جيش الاحتلال بالبحث في هذه القضية بقوة في السنوات الأخيرة، حيث تم أخذ جميع الجنود الذين خدموا في القبة الحديدية بين 2009 و2018، وأخذوا آلاف الجنود من الجبهة الداخلية، و بعد التدقيق في السجل الوطني للسرطان، أظهرت النتائج بأنه على مدى عقد من الزمن بإصابة 13 من العاملين في القبة الحديدية بالسرطان، أي أن 1 من كل 330 ممن تسرّحوا من القبة الحديدية أصيبوا بالسرطان، مقارنة بواحد من كل 400 تسرّحوا من الوحدات الأخرى.

و يأتي هذا الكشف بالتوازي مع ازدياد القناعات لدى الاحتلال بعدم جدوى هذه المنظومة من النواحي العسكرية والعملياتية، لأنها باتت تضع علامة استفهام استراتيجية عميقة حول تكامل نظرية الردع الخاصة بالأمن الإسرائيلي.