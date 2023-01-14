الداخلية تعلن آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم الأحد 15 يناير 2023

أعلنت هيئة المعابر و الحدود بوزارة الداخلية و الأمن الوطني في قطاع غزة اليوم السبت عن آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الأحد 15 يناير 2023.

و أوضحت الوزارة بأن السفر يوم الأحد سيكون الحافلة الأولى من كشف المسافرين رقم (2023/2)، و الحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/2)

و طالبت الوزارة بالتزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة.

كما دعت المسافرين الواردة أسماؤهم في الكشوفات للتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مؤكدة على ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

كما دعت المسافرين لتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، و إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

و أكدت الهيئة على ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.