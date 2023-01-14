البطش يدعو لوقف كل أشكال الاتصال والتنسيق مع حكومة العدو

أكد عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش أن العمل الوطني على الساحة الوطنية يستدعي التأكيد على أن الدماء الفلسطينية والعمل الوطني متسع لكل فعل فلسطيني هادف لإنهاء الاحتلال وصيانة حقوقنا الوطنية.

و أشار البطش في تصريح له اليوم السبت الى أن مخاطر تشكيل حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة تستدعي منا العمل الميداني على الأرض في مواجهة الاحتلال والاقتحامات وعربدة المستوطنين، وهذا يستدعي التوحد بالميدان لإفشال كل هذه المحاولات.

و دعا الى وقف كل أشكال الاتصال والتنسيق مع حكومة العدو حتى لا نعطي العدو يد أخرى في ضرب المقاومة.

و أكد البطش على ضرورة العمل على إنهاء الانقسام بعيدًا عن المراوغات والفزلكات التي لا تخدم المصالحة ولا تضع حدا لمعاناة الناس.

و قال:" مطلوب التزام ما التزم به شعبنا وما يريده وهو إنهاء الانقسام، والعودة للحاضنة الوطنية."

و أضاف البطش قائلاً: "نتمسك بقوة بإعادة بناء المنظمة التي تمثل شعبنا على قاعدة الوحدة وإعادة بناء المؤسسات؛ لكن لا ينبغي أن نضع المثل العليا للمنظمة وأن يتم اخفائها تحت اشتراطات الاعتراف بشرعية دولية؛ "فالشرعية الدولية شيء والمنظمة وميثاقها شيء آخر".

و تابع يقول: "نحن باسم القوى الوطنية نؤكد على العمل المشترك إلى جانب حركة المبادرة والتعاون والتنسيق الدائم مع كل الشركاء بالوطن، وندعو لمزيد من حوارات وطنية وبناءة وخاصة بين حركتي حماس وفتح".

و ثمن البطش جهود الجزائر والجهود المصرية وكل دعوة صادقة لإنهاء الانقسام، داعياً الرئيس محمود عباس لأن يترجم دعوته للوحدة لإجراءات عمل.

و قال: "نحن جاهزون باسم كل القوى لكل صوت حقيقي يدعو لإنهاء الانقسام وإعادة بناء المرجعيات وبناء استراتيجية حقيقية في مواجهة المحتل".