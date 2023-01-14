رابط- خطوات حجز وأسعار شراء تذاكر مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الاسباني 2023

رابط حجز وأسعار شراء تذاكر مباراة نهائي كأس السوبر الاسباني 2023 ، وقبل ان تنطلق مباراة ريال ومدريد وبرشلونة غدا الاحد الموافق 15-1-2023 على استاد الملك فهد الدولي لا حظ فريق فلسطين اليوم الاخباري في هذه الدقائق عمليات بحث واسعة من قبل مئات الالاف من الاشخاص في المملكة العربية السعودية من أجل الوصول إلى رابط حجز تذاكر الكلاسيكو الاسباني الجديد وهذا الامر بكل صدق دفعنا إلى الحرص في وضع التفاصيل الكاملة التي توصلكم بشكل مباشر إلى المعلومات من أجل التعرف على هذه التذاكر وهي على النحو التالي :

رابط شراء تذاكر مباراة نهائي السوبر الاسباني 2023

ويمكن لجميع الأشخاص ومتابعي الكرة المستديرة في المملكة من شراء تذاكر مباراة نهائي كاس السوبر الاسباني 2023 وهو عبر هذا الرابط هنـــــــــــــــــــــــا ، أما عن خطوات شراؤها يرجى منكم بعد هذه الفقرة من المتابعة .

إليك طريقة شراء تذاكر مباراة نهائي السوبر الاسباني 2023

أولا: يترتب على الشخص في اللجوء إلى منصة موسم الدرعية تذاكر نهائي السوبر الاسباني.

ثانيا: وفي الخطوة الثانية يترتب عليك القيام باختيار لعبة Barcelona vs Real Betis ثم يترتب عليك الضغط على رز شراء تذكرة.

ثالثا: وفي الخطوة الثالثة يترتب عليكم اختيار مقعدك في الملعب وعدد التذاكر التي ترغب في شرائها.

رابعا: وفي الخطوة الرابعة من عملية حجز التذاكر ، يترتب عليكم الضغط على إجراء عملية الحجز.

خامسا: وفي الخطوة الخامسة ، يترتب عليك تسجيل رقم هاتفك المحمول، والذي لا يشترط أن يكون رقمًا سعوديًا.

سادسا: وفي الخطوة الأخيرة من عملية حجز شراء تذاكر مباراة نهائي السوبر الاسباني يترتب اختيار طريقة الدفع التي تناسبك.

أسعار تذاكر مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني 2023

أولا: في الخطوة الأولى، خلف المرمى – 154 يورو

ثانيا: في الخطوة الثانية، الفئة الثالثة – 179 يورو

ثالثا: في الخطوة الثالثة، على طول الملعب – 190 يورو

رابعا: في الخطوة الرابعة، الفئة الثانية – 190 يورو

خامسا: في الخطوة الخامسة، على طول الملعب – 196 يورو

سادسا: في الخطوة السادسة، الفئة الأولى – 220 يورو

سابعا: في الخطوة السابعة، الفئة الأولى – 232 يورو

تشكيل برشلونة ضد ريال مدريد في كاس السوبر الاسباني 2023

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة إلى ملخص تشكيل برشلونة ضد ريال مدريد في كأس السوبر الاسباني 2023 وهي على النحو التالي : إذ أنه يأتي في خط الهجوم كل من اللاعب .روبرت ليفاندوفسكي ، عثمان ديمبيلي ، أنسو فاتي (رافينيا دياز).

في المقابل يأتي خط الوسط كل من : بيدري ، خافي ، فرينكي دي يونغ (سيرجيو بوسكيتس)، أما في خط الدفاع كل من اللاعب : رونالد أراجو ، جول كوندي ، جوردي ألبا ، أليخاندرو بالدي (معرض روبرتو).

وأخيرًا يأتي في حراسة المرمى كل من : تير شتيجن.

تشكيل ريال مدريد ضد برشلونة في كاس السوبر الاسباني 2023

وبعد ان تعرفنا على المعلومات السابقة ، الآن نضع بين ايدكم تشكيل برشلونة وهي على النحو التالي: إذ أنه يأتي في خط الهجوم كل من : كريم بنزيمة ، فينيسيوس جونيور ، ماركو أسينسيو (رودريجو)، أما في خط الوسط فإنه يضم كل من: توني كروس (كامافينجا) ، لوكا مودريتش ، فالفيردي.

كما ونواصل معكم تقديم التفاصيل الكاملة بخصوص هذه التشكيلة المتوقعة ، وفي خط الدفاع فهو يضم كل من أنطونيو رودريجو ، ناتشو ، إيدر ميليتاو ، داني كارفاخال (فيرلاند ميندي)، وأخيرًا يتولى حراسة المرمى اللاعب الشهير: تيبو كورتوا.

معلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة

وعن تفاصيله فإن المعلّق السعودي الرياي فهد العتيبي سيعلق على مباراة ريال مدريد وبرشلونة وهي ستذاع على قناة ssc مباشرة وفيما يلي ترددها على النايل سات .

قناة ssc الناقلة الكلاسيكو الاسباني 2023

التردد: 12523.

الإستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD , SD.

اسم القناة بقائمة الرسيفر: SSC5 HD مشفرة، SSC5 SD مفتوحة.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة 2023

وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت جمهورية مصر العربية ستبدأ مباراة برشلونة وريال مدريد ويلعبان على استاد الملك فهد الدولي عرض المزيد..