انخفاض كبير على أسعار الدجاج في غـــــزة ..وكارثة تهدد مربي الدجاج !

هبطت أسعار الدجاج اللاحم في أسواق قطاع غزة، مقارنة بالشهر الماضي، إذ وصل سعر الكيلو للمستهلك من 9.5- إلى 10 شواكل، ومن أرض المزرعة بنحو 8.5 شيكل، وهو ما يُنذر بكارثة قد تُصيب مربي الدجاج نتيجة بيع منتجهم بأقل من سعر التكلفة.

انخفاض سعر الدجاج في القطاع يعود، وفق رئيس نقابة مربي الدواجن والثروة الحيوانية مروان الحلو، يعود إلى ركود الأسواق وانخفاض الطلب على المنتج، وضعف الإقبال على المطاعم التي بدورها تستهلك نحو 60% من الدجاج بسبب المنخفضات الجوية وبرودة الطقس، موضحاً أن الأسباب السابقة أدت إلى تكدس الدجاج في المزارع والأسواق وانخفاض أسعاره.

وأوضح الحلو في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن متوسط تكلفة كيلو الدجاج على المُزارع 9.5 شيكل في المزارع الناجحة 100%، أما في المزارع التي تصل نسبة نجاح التربية لنحو 80%، فإن التكلفة تزيد إلى نحو 10 شواكل، مشيراً إلى أن بيع الدجاج من أرض المزرعة للموزع نحو 8.5 شيكل، وهو أقل من سعر التكلفة بـ 1 شيكل، وهو ما ينذر بكارثة قد تُصيب مربي الدجاج، وتكبدهم خسائر باهظة.

وأشار إلى أن نقابة مربي الدواجن والثروة الحيوانية، ستحاول خلال الـ 48 ساعة القادمة في خطوات عدة، إعادة الاستقرار في أسعار الدجاج بحيث تكون مناسبة للمزارع والمستهلك على حد سواء، مبيناً أن خطوتهم الأولى قد تكون نحو المذابح الكبيرة لحثهم على سحب أكبر كمية من الدجاج المتكدس في المزارع والأسواق.

ونوه إلى عدم وجود كميات دجاج أكثر من المعتادة في الأسواق؛ لكنّ بسبب برودة الأجواء والمنخفضات والمربعانية فإن الاقبال على الدجاج ينخفض، وهو ما يؤدي إلى تكدس للمنتج في الأسواق، ينعكس بالسلب على السعر.

ويُعاني مربو الدجاج من ظروف اقتصادية غاية في السوء، وجود أعداد كبيرة منهم محتجزين في السجون على خلفية ذمم مالية مستحقة، بسبب الخسائر الكبيرة التي تعرضوا لها على فترات، جراء الحروب التي دمرت مزارعهم دون تلقي أي تعويضات تُذكر.