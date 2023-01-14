دبابة “ميركافا 5” تدخل الخدمة بسلاح المدرعات.. ماذا يميزها عن ميركافا 4؟

من المقرر ان تدخل دبابة "ميركافا5" الخدمة لدى جيش الاحتلال بسلاح المدرعات الايام القادمة ضمن “الكتيبة 52” في لواء 401 بسلاح المدرعات، لتدخل ضمن التجارب الميدانية الأولى.

ويبدأ قادة ومقاتلو الكتيبة في الفترة المقبلة عمليات دراسة قدرات الدبابة "ميركافا5" وتدريب طاقمها ، حيث انها تختلف عن سابقتها “ميركافا 4” في عدة مجالات، حيث ستشمل الدبابة نظام “معطف الريح”، – وهو نظام متطور لاعتراض الصواريخ المضادة للدروع- وكاميرات رؤية 360 درجة، تعمل ليلاً ونهار.

وبينت وسائل الاعلام العبرية ان الدبابة ستعمل ضمن الوسائل التكنولوجية في توسيع مجال رؤية القائد وفهم أفضل لميدان المعركة.