أسير من طولكرم يدخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال

أكد نادي الأسير اليوم السبت 14/1/2023 أن الأسير أحمد ساري حسين (40 عامًا)، من مخيم طولكرم، دخل عامه ال20 على التوالي، في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله عام 2004.

وبين نادي الأسير أن الأسير حسين تعرض للمطاردة ، واستمرت لمدة عام قبل اعتقاله، ولاحقًا واجه تحقيقًا قاسيًا استمر لمدة 50 يومًا في تحقيق "الجلمة"، وبعد عامين حكم عليه الاحتلال بالسجن المؤبد و35 عامًا.

وذكر نادي الأسير أن للأسير شقيقين آخرين في سجون الاحتلال وهما: محمد حسين ويقضي حُكمًا بالسجن لمدة 26 عامًا، وعدنان حسين، وهو محكوم بالسّجن لمدة 24 عامًا.

تمكّن خلال سنوات اعتقاله من استكمال دراسته وحصل على البكالوريوس.

فقد والده خلال سنوات اعتقاله، وحرمه الاحتلال من وداعه، كما أن عائلته وفي بداية اعتقاله حُرمت من زيارته لمدة خمس سنوات.

يقبع اليوم في سجن "نفحة" حيث تعرض أحمد مؤخرًا للعزل لمدة أسبوعين وجرى نقله إلى سجن "نفحة".