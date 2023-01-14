مشروع "عنق الزجاجة" : إزالة نادي الشاطئ الأسبوع القادم وتعويضات المواطنين مستمرة

أعلن المهندس ماجد صالح رئيس لجنة تعويضات ملف "عنق الزجاجة" اليوم السبت 14/1/2023 ، أنه يوجد اكتظاظ مروري كبير في المكان المعروف للجميع على الساحل، تم اعتماد قرار البدء بتوسعة الشارع.

وبين التقديرات المالية الحالية هي تقديرات صحيحة، لكن دعونا أن نكون صريحين هناك بعض الذكريات والتي يصعب تعويضها، مؤكدا أننا مع المواطنين وهم على رؤوسنا.

أوضح أن بعض المواطنين اعترضوا في حساب مساحة ما، ورجعنا وقمنا بحساب المساحة وتم اعتماد الرقم الجديد ولا مانع لدينا في ذلك، لكن بعض المواطنين قالوا لنا لو أعطيتمونا مليون دولار لن نغادر، وطالبناهم بتغليب المصلحة العامة.

وأكد أن عملية إزالة نادي الشاطئ ستبدأ خلال الأسبوع القادم، والأمور تسير في الاتجاه السليم والمشروع يسير بشكل جيد والحمد لله.