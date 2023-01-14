مصرع شخص في حيفا بجريمة إطلاق نار

لقي شخص مصرعه، فجر اليوم السبت، بعد أن أصيب بحالة خطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار، في حيفا بالداخل المحتل.

وأفادت مصادر طبية، أنه أصيب شخص آخر بجروح في الحادث، ووصفت جراحه بأنها خطيرة من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في "كريات بياليك" بمنطقة حيفا بالداخل المحتل، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية.

ومن جانبه، قدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء"، العلاجات الأولية لهما إذ عانيا جروحا خطيرة في جسديهما.

وذكر مسعفان من الطاقم الطبي، أن "المصابين كانا بوعيهما، إذ كان أحدهما داخل محل تجاري والآخر على الشارع المحاذي لها وهما يعانيان من جروح في جسديهما، وعلى الفور قدمنا لهما العلاجات الأولية إذ وصفت حالتهما بالخطيرة".

وقال المسعفان :"أحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج".

ومن ناحيتها، فتحت شرطة الاحتلال تحقيقا في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.